Chonyatsky
Билеты от 800₽
Киноафиша Chonyatsky

Chonyatsky

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Рок-концерт с участием Евгения Игоревича Алёхина

Театральные зрители, готовьтесь к уникальному событию! На сцене будет выступать Евгений Игоревич Алёхин – кемеровский прозаик, поэт, актёр, кинорежиссёр, музыкант и книгоиздатель. Этот удивительный артист известен своим многогранным талантом и активным участием в различных творческих проектах, таких как «Макулатура», «Ночные грузчики» и «Шляпа Шаляпина».

В рамках предстоящего рок-концерта вы сможете увидеть, как искусство слова и музыки сливаются воедино. Алёхин легко переходит от полнокровного чтения стихов к зажигательным рок-композициям, создавая неповторимую атмосферу на сцене.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать частью этого яркого мероприятия! Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, наполненным глубиной и страстью. Каждое выступление Алёхина – это отдельная история, которая затрагивает сердца зрителей.

Интересные факты

  • Евгений Алёхин активно участвует в культурной жизни Кемерово, что делает его одним из ярких представителей региона.
  • Артист часто экспериментирует с жанрами, совмещая поэзию с музыкальными стилями.
  • Его творческое сотрудничество с группами «Ночные грузчики» и «Макулатура» признано знаковым для кемеровской сцены.

Мы ждём вас на этом ярком и атмосферном концерте, где вы сможете не только насладиться музыкой, но и открыть новые горизонты в искусстве!

6 ноября
Склад №3 Москва, М.Семеновская, 5, стр. 2
19:00 от 800 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 ноября
Поддон Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 800 ₽

