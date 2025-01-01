Chonyatsky

Театральные зрители, готовьтесь к уникальному событию! На сцене будет выступать Евгений Игоревич Алёхин – кемеровский прозаик, поэт, актёр, кинорежиссёр, музыкант и книгоиздатель. Этот удивительный артист известен своим многогранным талантом и активным участием в различных творческих проектах, таких как «Макулатура», «Ночные грузчики» и «Шляпа Шаляпина».
В рамках предстоящего рок-концерта вы сможете увидеть, как искусство слова и музыки сливаются воедино. Алёхин легко переходит от полнокровного чтения стихов к зажигательным рок-композициям, создавая неповторимую атмосферу на сцене.
Не упустите возможность стать частью этого яркого мероприятия! Концерт обещает быть насыщенным и эмоциональным, наполненным глубиной и страстью. Каждое выступление Алёхина – это отдельная история, которая затрагивает сердца зрителей.
Мы ждём вас на этом ярком и атмосферном концерте, где вы сможете не только насладиться музыкой, но и открыть новые горизонты в искусстве!