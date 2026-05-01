Chonyatsky и Миша Золотарев

Последняя вечеринка весны в Место Зангези

31 мая в Место Зангези пройдет уникальное мероприятие с участием Chonyatsky и Михаила Золотарева. Это не просто вечер — это пост-пати после «Макулатуры», о котором будут говорить ещё долго. Присоединяйтесь к этому увлекательному событию, где слово и звук соединятся в гармонии.

Поэзия и музыка

В программе вечера вас ждет целая тонна высокой поэзии, мелодии и гитарного шума. Мы обещаем уникальную атмосферу, где радость будет сочетаться с печалью — 60 на 40.

Специальные предложения

Также для зрителей будут доступны скидки на все книги писателя Е. Алехина. Это прекрасная возможность пополнить свою библиотеку интересными произведениями.

Время и место

Двери откроются в 19:00, а начало программы намечено на 20:00. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера. Если у вас еще осталась искра живого интереса, мы ждем вас! Каждый, кто чувствует себя живым внутри, найдет здесь что-то особенное.