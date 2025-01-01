Приглашаем вас на интерактивно-развивающий курс для детей и их родителей, где вы сможете узнать всё о самых популярных экзотических животных России. Этот уникальный курс предлагает возможность познакомиться с удивительными Членистоногими и узнать о том, как ухаживать за такими питомцами.
На протяжении мероприятия участники смогут задать интересующие вопросы эксперту из одного из крупнейших зооцентров России. Вы сможете выяснить, подходит ли вам экзотическое животное и стоит ли его заводить. Курс обещает быть познавательным и увлекательным!
Важно отметить, что курс проходит без контакта с пауками и скорпионами. Однако вы сможете пообщаться с палочниками и богомолами, что станет прекрасной возможностью для детей узнать больше о мире насекомых.
Дети до 16 лет допускаются на курс только в сопровождении родителей. Обратите внимание, что родителям также необходим билет для участия. Дети младше 5 лет не допускаются на мероприятие.
Продолжительность курса составляет около одного часа. Рассадка осуществляется на месте, поэтому не забудьте прийти заранее, чтобы занять лучшие места!
Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир экзотических животных вместе с нами!