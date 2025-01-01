Погружение в мир экзотических животных. Лекционный курс

Приглашаем вас на интерактивно-развивающий курс для детей и их родителей, где вы сможете узнать всё о самых популярных экзотических животных России. Этот уникальный курс предлагает возможность познакомиться с удивительными Членистоногими и узнать о том, как ухаживать за такими питомцами.

Что вас ждет на курсе?

На протяжении мероприятия участники смогут задать интересующие вопросы эксперту из одного из крупнейших зооцентров России. Вы сможете выяснить, подходит ли вам экзотическое животное и стоит ли его заводить. Курс обещает быть познавательным и увлекательным!

Контакт с животными

Важно отметить, что курс проходит без контакта с пауками и скорпионами. Однако вы сможете пообщаться с палочниками и богомолами, что станет прекрасной возможностью для детей узнать больше о мире насекомых.

Правила участия

Дети до 16 лет допускаются на курс только в сопровождении родителей. Обратите внимание, что родителям также необходим билет для участия. Дети младше 5 лет не допускаются на мероприятие.

Детали мероприятия

Продолжительность курса составляет около одного часа. Рассадка осуществляется на месте, поэтому не забудьте прийти заранее, чтобы занять лучшие места!

Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир экзотических животных вместе с нами!