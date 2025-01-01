Чиж&Со. Юбилейный концерт

Юбилейный концерт группы Чиж&Со в Москве

На Live Арена состоится юбилейный концерт известной группы Чиж&Со. Коллектив Сергея Чигракова на протяжении многих лет радует слушателей своим мелодичным и немного старомодным блюз-роком. Их музыка остается актуальной благодаря выразительным текстам и запоминающимся мелодиям.

Хиты, которые вы полюбите

В программе концерта представлены хиты и знаковые песни, которые вошли в сборники «The Best Of» и образцовые сетлисты. Зрители смогут насладиться всеми любимыми композициями, которые полюбились поклонникам блюз-рока.

Не пропустите!

Концерт обещает понравиться как поклонникам стадионного рока, так и тем, кто ценит глубину и эмоциональность блюзовой музыки. Приходите насладиться незабываемым вечером вместе с Чиж&Со!