Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чиж&Со. Юбилейный концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Чиж&Со. Юбилейный концерт

Чиж&Со. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Юбилейный концерт группы Чиж&Со в Москве

На Live Арена состоится юбилейный концерт известной группы Чиж&Со. Коллектив Сергея Чигракова на протяжении многих лет радует слушателей своим мелодичным и немного старомодным блюз-роком. Их музыка остается актуальной благодаря выразительным текстам и запоминающимся мелодиям.

Хиты, которые вы полюбите

В программе концерта представлены хиты и знаковые песни, которые вошли в сборники «The Best Of» и образцовые сетлисты. Зрители смогут насладиться всеми любимыми композициями, которые полюбились поклонникам блюз-рока.

Не пропустите!

Концерт обещает понравиться как поклонникам стадионного рока, так и тем, кто ценит глубину и эмоциональность блюзовой музыки. Приходите насладиться незабываемым вечером вместе с Чиж&Со!

Купить билет на концерт Чиж&Со. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
Февраль
20 февраля пятница
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
16 февраля в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
26 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
17 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше