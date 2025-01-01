Меню
Чижик-Джаз-Квартет
Чижик-Джаз-Квартет

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка, которая вдохновляет: Чижик-Джаз-Квартет в клубе Игоря Бутмана

В клубе Игоря Бутмана «Modern Vibes» состоится захватывающее выступление Чижик-Джаз-Квартета под руководством талантливого вибрафониста Алексея Чижика. Это программа, которая обещает погрузить зрителей в мир уникального джазового звучания и эмоций.

Кто такой Алексей Чижик?

Алексей Чижик — известный музыкант, который зарекомендовал себя как виртуоз-вибрафонист. Его стиль сочетает в себе элементы классического джаза и современного звучания, что делает его выступления самобытными и запоминающимися. Чижик активно выступает как в России, так и за ее пределами, а также принимает участие в различных музыкальных проектах и фестивалях.

Что ожидать от программы?

Программа Чижик-Джаз-Квартета включает как оригинальные композиции, так и переосмысленные джазовые стандарты. Зрителям будут предложены разнообразные мелодии, которые подчеркнут мастерство участников ансамбля и создадут уникальную атмосферу вечера. Не упустите возможность насладиться живой игрой талантливых музыкантов и атмосферой настоящего джазового клуба!

Приходите наслаждаться искусством!

Не пропустите этот музыкальный вечер, который подарит вам заряд эмоций и вдохновения. Чижик-Джаз-Квартет ждет всех любителей живой музыки в «Modern Vibes». Окунитесь в чарующий мир джаза!

Купить билет на концерт Чижик-Джаз-Квартет

Январь
5 января понедельник
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽
21:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

