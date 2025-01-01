Чижик-Джаз-Квартет

Новая программа вибрафониста Алексея Чижика в клубе Игоря Бутмана

Не упустите возможность посетить уникальный концерт вибрафониста Алексея Чижика, который пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Программа под названием «Modern Vibes» обещает стать настоящим музыкальным событием.

О выступлении

Алексей Чижик – талантливый музыкант, который уже завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Его игра на вибрафоне сочетает в себе элементы джаза, классической музыки и современных направлений. В программе «Modern Vibes» зрители смогут услышать не только оригинальные композиции, но и интерпретации известных джазовых стандартов.

Интересные факты

Алексей Чижик начал заниматься музыкой с раннего возраста и быстро освоил несколько инструментов.

Он выступал на различных международных фестивалях и сотрудничал с известными музыкантами.

Вибрафон, на котором играет Чижик, имеет уникальный звук благодаря своей конструкции и материалам.

Где и когда?

Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным атмосферным пространством и качественным звуком. Не пропустите этот вечер музыки, который запомнится надолго!

Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой и атмосферой джазового вечера!