Чижик-Джаз-Квартет

Не упустите возможность посетить уникальный концерт вибрафониста Алексея Чижика, который пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Программа под названием «Modern Vibes» обещает стать настоящим музыкальным событием.
Алексей Чижик – талантливый музыкант, который уже завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Его игра на вибрафоне сочетает в себе элементы джаза, классической музыки и современных направлений. В программе «Modern Vibes» зрители смогут услышать не только оригинальные композиции, но и интерпретации известных джазовых стандартов.
Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным атмосферным пространством и качественным звуком. Не пропустите этот вечер музыки, который запомнится надолго!
Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой и атмосферой джазового вечера!