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Чижик-Джаз-Квартет
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Чижик-Джаз-Квартет

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новая программа вибрафониста Алексея Чижика в клубе Игоря Бутмана

Не упустите возможность посетить уникальный концерт вибрафониста Алексея Чижика, который пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Программа под названием «Modern Vibes» обещает стать настоящим музыкальным событием.

О выступлении

Алексей Чижик – талантливый музыкант, который уже завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Его игра на вибрафоне сочетает в себе элементы джаза, классической музыки и современных направлений. В программе «Modern Vibes» зрители смогут услышать не только оригинальные композиции, но и интерпретации известных джазовых стандартов.

Интересные факты

  • Алексей Чижик начал заниматься музыкой с раннего возраста и быстро освоил несколько инструментов.
  • Он выступал на различных международных фестивалях и сотрудничал с известными музыкантами.
  • Вибрафон, на котором играет Чижик, имеет уникальный звук благодаря своей конструкции и материалам.

Где и когда?

Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана, известном своим уютным атмосферным пространством и качественным звуком. Не пропустите этот вечер музыки, который запомнится надолго!

Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой и атмосферой джазового вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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