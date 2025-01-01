Концерт Сергея Чигракова «Чижа» в Санкт-Петербурге

28 декабря в 19:00 в клубе Douglas пройдет незабываемый концерт рокера «Чиж». Это уникальная возможность насладиться живым выступлением одного из самых ярких представителей русской рок-сцены.

О группе

Группа «Чиж & Co» была основана в 1990 году и быстро завоевала популярность благодаря своим запоминающимся мелодиям и искренним текстам. Музыка группы сочетает в себе элементы рок-н-ролла, блюза и фолка. Хиты, такие как «Буревестник» и «Золотая рыбка», до сих пор остаются любимыми у поклонников.

Что ожидать от концерта

На концерте в Санкт-Петербурге зрителей ждет яркая программа, включающая как классические хиты, так и новые композиции. Атмосфера будет по-настоящему праздничной – не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников! Не забудьте забронировать места заранее, так как концерт обещает быть аншлаговым!