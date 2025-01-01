Меню
Чиж и Со
Билеты от 12000₽
Киноафиша Чиж и Со

Чиж и Со

18+
Возраст 18+
Билеты от 12000₽

О концерте

Новогодний концерт группы «Чиж & Co»

Завершить уходящий год по-настоящему душевно и громко приглашает всех поклонников легендарная группа «Чиж & Co». 27 декабря в уютной атмосфере «Мумий Тролль Бара» Сергей Чиграков и его команда дадут специальный новогодний концерт.

Тёплая атмосфера и живой звук

Вместо суеты предпраздничных дней гостей ждёт тёплая, почти домашняя встреча с живой музыкой. Каждый участник концерта сможет почувствовать себя частью большого дружеского круга, что особенно важно в праздничный сезон.

Программа вечера

В программе — все хиты, без которых невозможно представить себе русский рок: от легендарных «Фантома» и «О любви» до задушевного «Полонеза» и зажигательных «Нулей». Лидер группы Сергей Чиграков пообещал, что в репертуар войдут и редкие, нечасто исполняемые песни.

Музыка и общение

Вечер будет наполнен не только музыкой, но и тёплым общением со зрителями. Это прекрасная возможность не только насладиться любимыми мелодиями, но и поговорить с музыкантами, поделиться впечатлениями и задать вопросы.

Не упустите шанс создать яркие воспоминания, наполненные живой музыкой и уютной атмосферой!

Декабрь
27 декабря суббота
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 12000 ₽

Фотографии

Чиж и Со

