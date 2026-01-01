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Чиж и Ко
Киноафиша Чиж и Ко

Чиж и Ко

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы «Чиж и Ко» в Нижнем Новгороде

В МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет концерт знаменитой группы «Чиж и Ко». Артисты отметят знаменательное событие — 65-летие своего фронтмена Сергея Чигракова. Это событие привлечет как преданных поклонников группы, так и всех любителей русского рока.

Концерт обещает быть насыщенным. Зрителей ожидает выступление с культовыми хитами и новыми композициями, которые, несомненно, порадуют слушателей. Не упустите возможность увидеть живое выступление одной из самых известных групп отечественной рок-сцены.

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В других городах
Октябрь
Декабрь
Февраль
10 октября суббота
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2500 ₽
11 декабря пятница
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 3000 ₽
3 февраля среда
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 3000 ₽
4 февраля четверг
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 3000 ₽

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