Концерт группы «Чиж и Ко» в Нижнем Новгороде

В МТС Live Холл Нижний Новгород пройдет концерт знаменитой группы «Чиж и Ко». Артисты отметят знаменательное событие — 65-летие своего фронтмена Сергея Чигракова. Это событие привлечет как преданных поклонников группы, так и всех любителей русского рока.

Концерт обещает быть насыщенным. Зрителей ожидает выступление с культовыми хитами и новыми композициями, которые, несомненно, порадуют слушателей. Не упустите возможность увидеть живое выступление одной из самых известных групп отечественной рок-сцены.