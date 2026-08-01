Концерт легендарной группы «Чиж & Co» в Петербурге

Легендарная группа «Чиж & Co» вновь порадует своих поклонников большим концертом в пространстве «Флагшток» в Петербурге. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков умеет создавать на многотысячной площадке атмосферу теплого душевного квартирника, не забывая при этом о рок-н-ролльном драйве, пронизывающем каждое выступление.

На концерте зрителей ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора и грусти, а также море радости от любимых хитов. Некоторые из них стали саундтреками к фильмам, многие — саундтреками к жизни нескольких поколений. Концерты «Чижа» — это семейное событие, куда приходят с детьми и внуками.

Стоит отметить, что хотя последний студийный альбом группы вышел в далеком 1999 году, музыканты продолжают активно гастролировать и собирать полные залы, напоминая о своей неиссякаемой творческой энергии.