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Чиж и Ко
Киноафиша Чиж и Ко

Чиж и Ко

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт легендарной группы «Чиж & Co» в Петербурге

Легендарная группа «Чиж & Co» вновь порадует своих поклонников большим концертом в пространстве «Флагшток» в Петербурге. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков умеет создавать на многотысячной площадке атмосферу теплого душевного квартирника, не забывая при этом о рок-н-ролльном драйве, пронизывающем каждое выступление.

На концерте зрителей ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора и грусти, а также море радости от любимых хитов. Некоторые из них стали саундтреками к фильмам, многие — саундтреками к жизни нескольких поколений. Концерты «Чижа» — это семейное событие, куда приходят с детьми и внуками.

Стоит отметить, что хотя последний студийный альбом группы вышел в далеком 1999 году, музыканты продолжают активно гастролировать и собирать полные залы, напоминая о своей неиссякаемой творческой энергии.

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В других городах
Август
21 августа пятница
20:00
Пространство «Флагшток» Санкт-Петербург, Южная дорога, 28/1
от 3000 ₽

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