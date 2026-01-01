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Чиж и Ёж
Киноафиша Чиж и Ёж

Спектакль Чиж и Ёж

Постановка
МТЮЗ 6+
Режиссер Дмитрий Егоров
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+

О спектакле

Шедевры детской литературы на сцене МТЮЗа

Журналы «Чиж» и «Ёж» читают дети и молодёжь. Они одинаково интересны как взрослым, так и пожилым читателям. Все на свете любят стихи!

Вы когда-нибудь задумывались о том, как зарождалась детская литература в наше время? В 30-х годах в Ленинграде собралась удивительная компания писателей и художников. Их гениальные умы вели непрерывные баталии творчества, находя вдохновение в каждом мгновении.

На сцене произведения таких мастеров, как Самуил Маршак, Александр Хармс, Корней Чуковский, Евгений Шварц, Агния Барто, Даниил Олейников и Алексей Введенский, оживают на глазах зрителей. Они не просто читают стихи, они делают это в непринужденной атмосфере, напоминая о том, что с десятилетиями ничто не изменилось. Мы, как и сто лет назад, мечтаем улететь вместе с Топтыгиным на Луну и встретить тигра на улице.

На этот раз театральное представление возвращает нас в ту эпоху, позволяя нам снова испытать ту самую детскую радость. И, конечно же, наши дети, как и сто лет назад, с улыбками на лицах вновь будут носить земной шар на своих плечах. Не пропустите уникальную возможность стать частью этой волшебной атмосферы!

Фотографии

Чиж и Ёж Чиж и Ёж Чиж и Ёж Чиж и Ёж Чиж и Ёж
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