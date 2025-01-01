Чиж. 65 лет. Юбилейный концерт

Концерт группы «Чиж & Co»

Легендарная группа «Чиж & Co» готовится порадовать своих поклонников большим концертом. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков, как никто другой, умеет создать на сцене атмосферу теплого душевного квартирника с мощной энергетикой рок-н-ролла.

Программа концерта

Зрителей ждет «все тот же матерый русский блюз», который пронизан нотами юмора, грусти и радости. На концерте прозвучат любимые хиты, некоторые из которых стали саундтреками к фильмам, а другие — к жизни нескольких поколений.

Семейные традиции

На концерты «Чижа» приходят семьями, водя с собой детей и внуков, что подтверждает уникальность и универсальность его музыки. Ностальгические мелодии, такие как колокольчик из «Полонеза», все еще звучат в сердцах слушателей, а школьный оркестр из «Вечной молодости» продолжает репетировать в каморке.

Творческая жизнь группы

Несмотря на то что последний студийный альбом группы вышел в далеком 1999 году, музыканты продолжают активно гастролировать и дарить незабываемые эмоции своим слушателям, собирая полные залы. Концерты «Чиж & Co» — это всегда событие, которое не оставит равнодушным никого.