12+
12+

О концерте

Концерт группы Чиж & Co в Дворце молодежи

В Дворце молодежи пройдет выступление одной из самых знаковых рок-групп страны — Чиж & Co, под управлением бас-гитариста и вокалиста Сергея Чигракова. Это событие станет настоящим праздником для поклонников рок-музыки и для тех, кто ценит яркие и энергичные шоу.

Музыка, которая объединяет

За плечами группы десятки альбомов и тысячи концертов по всему миру. В программе вечера — настоящие хиты, такие как «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекрёсток», «Она не вышла замуж» и «Дополнительный 38-й». Зал уже традиционно поёт вместе с артистами, создавая уникальную атмосферу единения.

Энергия в каждом аккорде

Концерт обещает быть насыщенным живым и электрическим звуком, который позволит зрителям ощутить всю мощь рок-музыки. Не упустите возможность стать частью памяти об этом незабываемом вечере!

 

Февраль
26 февраля четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

В ближайшие дни

Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
28 февраля в 18:00 Pravda Bar
от 1000 ₽
Денис Мацуев. Соло
0+
Классическая музыка
Денис Мацуев. Соло
9 июня в 19:00 Свердловская филармония
от 9900 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
22 марта в 18:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
