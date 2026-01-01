Концерт группы Чиж & Co в Дворце молодежи

В Дворце молодежи пройдет выступление одной из самых знаковых рок-групп страны — Чиж & Co, под управлением бас-гитариста и вокалиста Сергея Чигракова. Это событие станет настоящим праздником для поклонников рок-музыки и для тех, кто ценит яркие и энергичные шоу.

Музыка, которая объединяет

За плечами группы десятки альбомов и тысячи концертов по всему миру. В программе вечера — настоящие хиты, такие как «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекрёсток», «Она не вышла замуж» и «Дополнительный 38-й». Зал уже традиционно поёт вместе с артистами, создавая уникальную атмосферу единения.

Энергия в каждом аккорде

Концерт обещает быть насыщенным живым и электрическим звуком, который позволит зрителям ощутить всю мощь рок-музыки. Не упустите возможность стать частью памяти об этом незабываемом вечере!