Камерный концерт «Чиж & Co» в «Мумий Тролль Баре»

3 октября 2025 года в московском «Мумий Тролль Баре» пройдет особый концерт культовой группы «Чиж & Co». В уютной атмосфере одной из самых знаковых музыкальных площадок столицы Сергей Чиграков и его команда представят лучшие хиты и редкие треки в камерном формате.

Уникальный опыт для фанатов

Этот вечер обещает стать уникальным событием. Вместо привычного стадионного размаха зрители смогут насладиться живой энергетикой небольшого зала, где каждый почувствует себя частью большого музыкального братства. Такие форматы концертов позволяют ближе познакомиться с творчеством исполнителей и добавить особую интимность в атмосферу.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат известные композиции, такие как «Фантом», «О любви», «Полонез», «Перекрёсток» и многие другие хиты от самого Чижа. Не упустите возможность насладиться музыкой в ее лучшем исполнении и открыть для себя редкие треки, которые могут быть знакомы лишь истинным поклонникам.

Почему стоит пойти

Концерты в таком формате — это редкая возможность окунуться в атмосферу живой музыки, где каждый аккорд и слово имеют особый вес. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события и подарить себе незабываемые эмоции.

Приходите 3 октября в «Мумий Тролль Бар», чтобы насладиться вечером, который запомнится надолго!