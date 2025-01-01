Спектакль Читки пьес каких-то там драматургов. День 2

Чтения пьес молодых драматургов в творческом пространстве Узел

15-16 мая 2025 года на площадке «Узел» состоится уникальное событие: чтения шести пьес студентов магистратуры РГИСИ. Эти молодые авторы представят свои работы, объединенные концепцией «эпоксидной смолы», символизирующей память о людях, историях и мечтах.

Что такое «эпоксидная смола»?

Эпоксидная смола — это искусственный материал, который фиксирует и сохраняет воспоминания об объектах. В контексте спектаклей, смола становится метафорой для запечатления ярких фрагментов жизни: воспоминаний о детстве, семейных конфликтов, затянувшихся романтических отношений и даже страхов, таких как страх темноты.

Программа вечеров

Каждый вечер будет представлен по три пьесы, после чего пройдет открытое обсуждение с автором, режиссерами и актерами. Модераторами станут актер и драматург Владимир Антипов, а также театровед и драматург Евгения Ульман.

Программа 15 мая:

«Диалоги о Гатчине» — Юлия Горбатенко

«Успение Фелиц» — Анастасия Чече

«Апология хлама» — Дарья Желомонова

Программа 16 мая:

«Мой Рубцов» — Владимир Антипов

«Смотрите, как я могу» — Евгения Ульман

«Медведица» — Анастасия Маер

Зачем приходить?

Мы надеемся, что после прочтения этих пьес, молодые драматурги перестанут быть для вас «какими-то» и станут совершенно конкретными личностями, пусть и не залитыми смолой.

Не упустите возможность стать частью этого театрального эксперимента и открыть для себя новые имена в драматургии!