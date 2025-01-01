Спектакль Читки пьес каких-то там драматургов. День 2

15-16 мая 2025 года на площадке «Узел» состоится уникальное событие: чтения шести пьес студентов магистратуры РГИСИ. Эти молодые авторы представят свои работы, объединенные концепцией «эпоксидной смолы», символизирующей память о людях, историях и мечтах.
Эпоксидная смола — это искусственный материал, который фиксирует и сохраняет воспоминания об объектах. В контексте спектаклей, смола становится метафорой для запечатления ярких фрагментов жизни: воспоминаний о детстве, семейных конфликтов, затянувшихся романтических отношений и даже страхов, таких как страх темноты.
Каждый вечер будет представлен по три пьесы, после чего пройдет открытое обсуждение с автором, режиссерами и актерами. Модераторами станут актер и драматург Владимир Антипов, а также театровед и драматург Евгения Ульман.
Мы надеемся, что после прочтения этих пьес, молодые драматурги перестанут быть для вас «какими-то» и станут совершенно конкретными личностями, пусть и не залитыми смолой.
Не упустите возможность стать частью этого театрального эксперимента и открыть для себя новые имена в драматургии!