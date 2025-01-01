Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Читки пьес каких-то там драматургов. День 2
Киноафиша Читки пьес каких-то там драматургов. День 2

Спектакль Читки пьес каких-то там драматургов. День 2

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Чтения пьес молодых драматургов в творческом пространстве Узел

15-16 мая 2025 года на площадке «Узел» состоится уникальное событие: чтения шести пьес студентов магистратуры РГИСИ. Эти молодые авторы представят свои работы, объединенные концепцией «эпоксидной смолы», символизирующей память о людях, историях и мечтах.

Что такое «эпоксидная смола»?

Эпоксидная смола — это искусственный материал, который фиксирует и сохраняет воспоминания об объектах. В контексте спектаклей, смола становится метафорой для запечатления ярких фрагментов жизни: воспоминаний о детстве, семейных конфликтов, затянувшихся романтических отношений и даже страхов, таких как страх темноты.

Программа вечеров

Каждый вечер будет представлен по три пьесы, после чего пройдет открытое обсуждение с автором, режиссерами и актерами. Модераторами станут актер и драматург Владимир Антипов, а также театровед и драматург Евгения Ульман.

Программа 15 мая:

  • «Диалоги о Гатчине» — Юлия Горбатенко
  • «Успение Фелиц» — Анастасия Чече
  • «Апология хлама» — Дарья Желомонова

Программа 16 мая:

  • «Мой Рубцов» — Владимир Антипов
  • «Смотрите, как я могу» — Евгения Ульман
  • «Медведица» — Анастасия Маер

Зачем приходить?

Мы надеемся, что после прочтения этих пьес, молодые драматурги перестанут быть для вас «какими-то» и станут совершенно конкретными личностями, пусть и не залитыми смолой.

Не упустите возможность стать частью этого театрального эксперимента и открыть для себя новые имена в драматургии!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше