Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Читки пьес каких-то там драматургов. День 1
Киноафиша Читки пьес каких-то там драматургов. День 1

Спектакль Читки пьес каких-то там драматургов. День 1

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Читки пьес молодых драматургов в творческом пространстве Узел

15-16 мая 2025 года на площадке «Узел» пройдет уникальное событие — представление шести пьес молодых драматургов, завершающих свою магистратуру в РГИСИ. Эти талантливые авторы объединили свои разноплановые тексты под метафорическим названием «эпоксидная смола». Этот искусственный материал символизирует фиксацию и сохранение памяти о важных моментах, людях и историях.

Тематика и содержание

В пьесах, представленных зрителям, смола удерживает в себе не только предметы, но и человеческие судьбы, мечты и воспоминания. Авторы исследуют темные уголки детства, размышляют об утраченном времени и анализируют трещины в семейных отношениях. Среди тем — подвисшие в сети романы, страхи, связанные с темнотой, и даже стихи советского поэта.

Программа мероприятий

Каждый вечер будет представлен по три пьесы, после чего зрители смогут принять участие в открытом обсуждении с драматургами, режиссерами и актерами. Модераторами обсуждения станут актер и драматург Владимир Антипов, а также театровед и драматург Евгения Ульман.

Расписание пьес

15 мая:

  • «Диалоги о Гатчине» — Юлия Горбатенко
  • «Успение Фелиц» — Анастасия Чече
  • «Апология хлама» — Дарья Желомонова

16 мая:

  • «Мой Рубцов» — Владимир Антипов
  • «Смотрите, как я могу» — Евгения Ульман
  • «Медведица» — Анастасия Маер

Итоги

Мы надеемся, что после наших читок драматурги перестанут быть для вас «какими-то», а станут настоящими, живыми авторами, чьи истории надолго останутся в вашей памяти, пусть и не залитыми смолой.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше