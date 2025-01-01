Спектакль Читки пьес каких-то там драматургов. День 1

Читки пьес молодых драматургов в творческом пространстве Узел

15-16 мая 2025 года на площадке «Узел» пройдет уникальное событие — представление шести пьес молодых драматургов, завершающих свою магистратуру в РГИСИ. Эти талантливые авторы объединили свои разноплановые тексты под метафорическим названием «эпоксидная смола». Этот искусственный материал символизирует фиксацию и сохранение памяти о важных моментах, людях и историях.

Тематика и содержание

В пьесах, представленных зрителям, смола удерживает в себе не только предметы, но и человеческие судьбы, мечты и воспоминания. Авторы исследуют темные уголки детства, размышляют об утраченном времени и анализируют трещины в семейных отношениях. Среди тем — подвисшие в сети романы, страхи, связанные с темнотой, и даже стихи советского поэта.

Программа мероприятий

Каждый вечер будет представлен по три пьесы, после чего зрители смогут принять участие в открытом обсуждении с драматургами, режиссерами и актерами. Модераторами обсуждения станут актер и драматург Владимир Антипов, а также театровед и драматург Евгения Ульман.

Расписание пьес

15 мая:

«Диалоги о Гатчине» — Юлия Горбатенко

«Успение Фелиц» — Анастасия Чече

«Апология хлама» — Дарья Желомонова

16 мая:

«Мой Рубцов» — Владимир Антипов

«Смотрите, как я могу» — Евгения Ульман

«Медведица» — Анастасия Маер

Итоги

Мы надеемся, что после наших читок драматурги перестанут быть для вас «какими-то», а станут настоящими, живыми авторами, чьи истории надолго останутся в вашей памяти, пусть и не залитыми смолой.