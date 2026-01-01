Читка-спектакль «Своих не бросаем!»

В новом экспериментальном театре пройдет читка-спектакль, основанный на пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой «Хорошее фото с поминок». Этот спектакль затрагивает важные темы жизни и памяти, рассказывая историю о бойце Коле.

Сюжет

Коля, переживший ампутацию ноги, сталкивается с фантомными болями и тяжелыми воспоминаниями. Находясь в госпитале, он получает ужасную новость — погиб его друг Игорь. Коле крайне важно, чтобы друг был похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев. Однако задание оказывается не из легких: он вступает в борьбу с бюрократией и коммерсантами, чтобы заслужить достойное прощание для своего товарища.

Тема и история

Важно отметить, что эта пьеса основана на реальных событиях, а имена главных персонажей сохранены. Спектакль не только освещает личную трагедию, но и поднимает вопросы о человеческой памяти и социальном долге.

Приходите и станьте свидетелями этой трогательной истории о дружбе и стойкости.