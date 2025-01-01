Меню
Читка шуток
Читка шуток

Читка шуток

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческий эксперимент комиков: присоединяйтесь к уникальному шоу

В этот вечер вас ждёт настоящий творческий эксперимент! Опытные комики представят свои новые шутки, идеи и наблюдения, над которыми они только начали работать. Каждый комик выступит с блоком всего в 15 минут, чтобы сосредоточиться на самом сокровенном и интересном материале.

Станьте частью творческого процесса

Но самое интригующее — это ВЫ! Вам предстоит стать непосредственными участниками этого увлекательного концерта. Комики будут проверять свои новые идеи, а ваша задача — помочь им довести шутки до совершенства. Делитесь своими впечатлениями, смейтесь от души и вносите свои предложения! Ваши комментарии и поддержка помогут создать лучшие шутки.

Уникальная возможность

Это шанс увидеть рождение комедии и стать свидетелем того, как величайшие шутки оказываются на сцене. Такой формат выступления позволяет не только насладиться юмором, но и заметить, как он формируется в реальном времени. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного процесса!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

