Спектакль Читка по пьесе "Про Федота Стрельца"

Популярная пьеса Валентина Филатова «Про Федота — стрельца, удалого молодца» продолжает оставаться актуальной и злободневной. Ее живой юмор и уникальная смесь архаизмов с современными фразами делают историю увлекательной для зрителей всех возрастов. Это произведение стало настоящим источником цитат, знакомых практически каждому:
По сюжету царь, желая избавиться от главного героя Федота-стрельца и завладеть его красавицей-женой, придумывает для него сложные испытания. Однако Федот, преодолевая все преграды, остается невредимым. Тогда царь использует свой последний трюк: требует принести «То-Чаво-Не-Может-Быть».
Эта постановка сможет не только вызвать смех, но и заставить задуматься о насущных и вечных проблемах. Читает двое артистов: Надежда Костюк и Сергей Троицкий.