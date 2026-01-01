Спектакль Читка по пьесе "Про Федота Стрельца"

Комедийный вечер в Омске: читка по пьесе Филатова «Про Федота — стрельца, удалого молодца»

Популярная пьеса Валентина Филатова «Про Федота — стрельца, удалого молодца» продолжает оставаться актуальной и злободневной. Ее живой юмор и уникальная смесь архаизмов с современными фразами делают историю увлекательной для зрителей всех возрастов. Это произведение стало настоящим источником цитат, знакомых практически каждому:

«Ты у нас такой дурак»

«По субботам али как?»

«Нешто я должен министру объяснять такой пустяк?»

«Чтоб худого про царя не болтал народ зазря,»

«Действуй строго по закону, то бишь действуй... втихаря.»

По сюжету царь, желая избавиться от главного героя Федота-стрельца и завладеть его красавицей-женой, придумывает для него сложные испытания. Однако Федот, преодолевая все преграды, остается невредимым. Тогда царь использует свой последний трюк: требует принести «То-Чаво-Не-Может-Быть».

Эта постановка сможет не только вызвать смех, но и заставить задуматься о насущных и вечных проблемах. Читает двое артистов: Надежда Костюк и Сергей Троицкий.