Читка пьесы «Ангелы»
Киноафиша Читка пьесы «Ангелы»

Спектакль Читка пьесы «Ангелы»

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Читка пьесы «Ангелы» – эксклюзивный вечер в театре

Читка пьесы – это всегда уникальное событие! В этот раз зрители получат возможность стать свидетелями прочтения пьесы «Ангелы». Это не просто возможность увидеть текст, который в данный момент не представлен на сцене театра, но и шанс погрузиться в атмосферу творчества.

Почему стоит посетить читку?

Во-первых, это эксклюзив. Пьеса «Ангелы» – творение 2009 года, но в этот раз она прозвучит в новой редакции 2024 года. Вы сможете услышать свежие интерпретации и находки, которые сделает режиссер.

Во-вторых, читка включает в себя комментарии режиссера, рассказы о процессе создания пьесы, интересные истории и альтернативные варианты текста. Это дает зрителям уникальную возможность заглянуть за кулисы театрального мира.

Обсуждение в уютной атмосфере

Кроме того, после читки зрители смогут обсудить услышанное в неформальной обстановке. Атмосфера в зале будет уютной, а количество мест ограничено, что создаст идеальные условия для общения. За стаканом чая вы сможете поделиться своими впечатлениями и задать вопросы о пьесе.

Сюжет пьесы «Ангелы»

Главный герой пьесы очнулся на небесах, где его встречает следователь по особо важным делам. Теперь ему предстоит доказать, что он не причастен к своей собственной смерти, чтобы избежать кары в аду. Эта интригующая завязка обещает захватывающее развитие событий.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Ждем вас на читке!

