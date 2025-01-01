Спектакль Читка пьесы Алисы Ильиной «Не верю!»

Читка пьесы «НЕ ВЕРЮ!» в Нетеатре

Каждый юный актёр хотя бы раз сталкивался с устрашающей фразой Станиславского: НЕ ВЕРЮ! . Эти слова, произнесённые прямо в глаза, способны вызвать холодный пот и страх. Но действительно ли только артисты нуждаются в вере в свои действия? Сколько мечт мы откладываем в долгий ящик, думая, что они недоступны? Сколько раз мы не поднимаем важные темы, полагая, что у нас нет права на это?

Вера в себя — это не просто абстракция, а реальная сила, которая может изменить жизнь. Она живёт рядом с нами, в наших домах, во дворах, но часто остаётся незамеченной. Как же приручить это elusive существо и сделать его своим союзником?

Узнать об этом вы сможете на читке фантастической подростковой пьесы актрисы Нетеатра Алисы Ильиной «НЕ ВЕРЮ!». Это произведение станет отличной возможностью для зрителей задуматься о своих мечтах и о том, как вера может помочь их осуществить.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного спектакля и открыть для себя новые грани веры в себя!