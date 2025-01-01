Спектакль Читка «146 часов. Путь»

Творческое объединение «СовремДрама» приглашает на читку

26 мая в 19:00 Творческое объединение «СовремДрама» отправляется в удивительное путешествие из Москвы во Владивосток и приглашает всех ценителей театрального искусства присоединиться к этому событию! Читка пьесы «146 часов. Путь» пройдет в Рязанском Дворце культуры и искусства.

Уникальное соединение текстов

В рамках этого мероприятия зрители станут свидетелями уникального соединения произведений двух выдающихся авторов: Тонино Гуэрры и Дмитрия Данилова. Эти писатели воспевают моменты, которые часто остаются незамеченными в повседневной жизни, как в России, так и в Италии. Их тексты заставляют задуматься о том, что действительно важно.

Эмоции и искренность

В этот вечер артисты не просто прочитают пьесу — они проживут её вместе с вами! Каждое слово, каждый вздох и каждая пауза будут наполнены глубоким смыслом и чувствами. Артисты постараются донести до зрителей максимальную искренность и самоотдачу, создавая атмосферу, в которой каждый сможет сопереживать героям.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Мы ждем вас 26 мая в Рязанском Дворце культуры и искусства, чтобы вместе пережить «146 часов. Путь». Это будет вечер, который может изменить ваше восприятие обыденного.