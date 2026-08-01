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Читающий герой: власть текста в кинематографе. Кинолекция Таси Филиной
Билеты от 2000₽
Киноафиша Читающий герой: власть текста в кинематографе. Кинолекция Таси Филиной

Читающий герой: власть текста в кинематографе. Кинолекция Таси Филиной

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О выставке

Текст и судьба: как слова управляют нашей жизнью. Лекция в «Своём поле»

Лекция-триптих погрузит вас в увлекательный мир кино, где текст становится ключевым элементом сюжета. Часто именно слова определяют выбор и чувства героев. В драматургии фильма текст может стать тем, что меняет судьбы, разрывает отношения или переписывает память.

Обсуждая влияние текста на судьбы персонажей, мы рассмотрим три значимых фильма:

«Под покровом ночи» (2016, реж. Том Форд)

В этом фильме роман становится личным посланием, от которого невозможно дистанцироваться. Текст в данном контексте выступает почти как месть, вторгаясь в жизнь героев.

«Искупление» (2007, реж. Джо Райт)

Здесь одно письмо становится катастрофическим событием, которое ломает несколько жизней. Попытка переписать прошлое приходит слишком поздно, и последствия необратимы.

«Чтец» (2008, реж. Стивен Долдри)

Чтение в этом фильме — это не просто способ передачи информации, а форма интимности, которая связывает людей и становится моральным испытанием для главных героев.

Мы обсудим не только язык кино, но и мощное влияние текста — злополучные записки, рукописи и письма, которые управляют поступками людей и ходом событий. Наша реальность переполнена сообщениями и интерпретациями, формируя то, как мы воспринимаем себя и окружающий мир.

О ведущей

Тася Филина — исследователь киноязыка и философии кино, выпускница ОмТК и МГИК. Она активно выступает по всей России, поднимая вопросы о киноискусстве и медиаграмотности. На своем канале @kinozapoi она делится своими соображениями о фильмах культовых режиссеров, помогая зрителям глубже понять кинематограф.

Купить билет на выставка Читающий герой: власть текста в кинематографе. Кинолекция Таси Филиной

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Август
13 августа четверг
19:00
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