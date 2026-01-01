Необычные приключения солдата Ивана Чонкина

Маленькая, но гордая театральная компания «Гамма» приглашает вас на уникальную встречу с литературой. На этот раз артисты представят читку романа Владимира Войновича «Читать! Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина». Это произведение стало настоящей классикой, а его история вызывает интерес у читателей по всему миру.

История создания романа

Роман «Чонкина» писался долгих 49 лет. Как сам автор признавался в предисловии к книге, замысел был задуман в 1958 году, а окончание работы над ним случилось только в 2007 году. В декабре 1988 года читатели впервые увидели первые главы книги в журнале «Юность». Тираж в три с половиной миллиона экземпляров раскупили мгновенно, что стало настоящим сенсационным событием того времени.

Чтение, которое нельзя пропустить

В этот вечер книгу прочтут знаменитые артисты Павел Поляков и Руслан Вяткин. Их мастерство и любовь к литературе создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя частью произведения. Не упустите возможность услышать вживую чтение романа, который переведен на 35 языков и захватил сердца миллионов читателей по всему миру.

Приходите и насладитесь этим литературным событием!