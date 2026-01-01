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«Читать!» И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»
Киноафиша «Читать!» И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Спектакль «Читать!» И.Ильф и Е.Петров «Одноэтажная Америка»

Постановка
Бродячая собака 16+
Возраст 16+

О спектакле

Незабываемое литературное чтение Ильфа и Петрова

Приглашаем вас на уникальное событие, где встречаются великие произведения и выдающиеся артисты. Театральная компания «Гамма» представляет чтение известного произведения Ильфа и Петрова — «Одноэтажная Америка».

Чтение от мастеров

На сцене вы увидите Павла Полякова и Руслана Вяткина, которые погрузят вас в мир классики литературы с неизменным мастерством и страстью. Эти талантливые артисты создадут атмосферу, в которой каждая строчка произведения оживет перед вашими глазами.

Для настоящих любителей литературы

«Одноэтажная Америка» — это не просто чтение, а возможность насладиться великолепным текстом в живом исполнении. Если вы цените хорошую литературу и хотите услышать её в исполнении лучших артистов, это мероприятие создано именно для вас!

В ролях
Павел Поляков
Руслан Вяткин
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