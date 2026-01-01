Незабываемое литературное чтение Ильфа и Петрова

Приглашаем вас на уникальное событие, где встречаются великие произведения и выдающиеся артисты. Театральная компания «Гамма» представляет чтение известного произведения Ильфа и Петрова — «Одноэтажная Америка».

Чтение от мастеров

На сцене вы увидите Павла Полякова и Руслана Вяткина, которые погрузят вас в мир классики литературы с неизменным мастерством и страстью. Эти талантливые артисты создадут атмосферу, в которой каждая строчка произведения оживет перед вашими глазами.

Для настоящих любителей литературы

«Одноэтажная Америка» — это не просто чтение, а возможность насладиться великолепным текстом в живом исполнении. Если вы цените хорошую литературу и хотите услышать её в исполнении лучших артистов, это мероприятие создано именно для вас!