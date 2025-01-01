Спектакль Читать! «Дуэт»

Читка пьесы Отто Эскина «Дуэт» от театральной компании «Гамма»

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! В этот вечер, 28 октября, вы сможете стать свидетелем борьбы за признание зрителей и мировую славу, любви знаменитых драматургов и артистов, а также популярных ролей и идеала женской красоты.

Соперницы на сцене и в жизни

Сара Бернар и Элеонора Дузе – две великие актрисы начала XX века, которые всю жизнь были соперницами как на сцене, так и вне её. В рамках пьесы Отто Эскина «Дуэт» они получат единственный шанс понять себя и друг друга по-настоящему.

Читка пьесы

В читке примут участие талантливые актеры: Дарья Зырянова, Анастасия Плешкань и Павел Поляков. Этот проект реализуется в рамках зрительской лаборатории театральной компании «Гамма» и пройдет в новосибирском театре «Мой театр». Не упустите возможность увидеть этот интересный эксперимент!

Интересные факты

Сара Бернар и Элеонора Дузе были не только актрисами, но и иконами своего времени. Бернар известна своей эксцентричной жизнью и сильным характером, а Дузе славилась своей эмоциональностью и глубиной в отыгрывании ролей. Их соперничество стало легендарным и до сих пор будоражит умы театралов.

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, где драматургия и актёрское искусство переплетутся в едином потоке эмоций и откровений!