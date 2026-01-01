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Читакль «Офис живых»
Киноафиша Читакль «Офис живых»

Спектакль Читакль «Офис живых»

18+
Режиссер Софья Овсянникова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Читакль «Офис живых»: Погружение в мир современных трудяг

Приглашаем вас на уникальный читакль «Офис живых» по пьесе новосибирского драматурга Кирилла Кудряшова. Это событие обещает стать настоящим открытием для любителей театра и глубоких размышлений.

Сюжет и тематика

Спектакль исследует жизнь современного человека, который, погруженный в работу 24 часа в сутки, однажды осознает, что его жизнь прошла мимо. Главные герои – обычные работяги, столкнувшиеся с не очень реальным зомби-апокалипсисом. Эта метафора заставляет задуматься: «А я уже зомби? Или ещё нет?»

О любви и подвиге

Несмотря на мрачные темы, пьеса наполнена моментами любви и героизма. Кудряшов создает реальный, но в то же время абсурдный мир, в котором каждый зритель сможет узнать себя.

Формат мероприятия

Читакль представляет собой уникальный театральный вечер, где текст, актеры и зрители соприкасаются смыслом. После просмотра состоится обсуждение увиденного, что позволит углубиться в тематику и поделиться впечатлениями.

Поддержка и реализация

Проект реализуется при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ), что подчеркивает его важность и актуальность в современном театральном пространстве.

Не упустите возможность стать частью этого необычного театрального опыта!

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