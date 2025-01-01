Меню
Читает Даниил Спиваковский, ID.95
Киноафиша Читает Даниил Спиваковский, ID.95

Спектакль Читает Даниил Спиваковский, ID.95

12+
Возраст 12+

О спектакле

Литературно-музыкальный концерт для всей семьи в Московской филармонии

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный концерт, который пройдет в Московской филармонии. Это событие станет настоящим праздником для всей семьи, объединив классическую музыку и замечательные литературные произведения.

Художественное слово — Даниил Спиваковский

В программе концерта примет участие известный художественный руководитель Даниил Спиваковский. Его мастерство и умение работать со словом создадут особую атмосферу, в которой прозвучат лучшие произведения отечественной и мировой литературы.

Национальный академический оркестр народных инструментов России

К исполнению музыки присоединится камерный состав Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Под управлением талантливого дирижера Даниила Стаднюка, оркестр подарит зрителям яркие и запоминающиеся музыкальные впечатления.

Не упустите возможность

Такой концерт — это отличная возможность провести время с близкими и насладиться художественным словом совместно с великолепными мелодиями. Позаботьтесь о билетах заранее и создайте незабываемые моменты для себя и своей семьи.

В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский

Фотографии

