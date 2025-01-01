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Спектакль Читаем вместе

Постановка
МОСТ. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новый проект Театра «МОСТ»

Герои «Гадкого утёнка» Ганса Христиана Андерсена

11 января на сцене Театра «МОСТ» оживут герои сказки «Гадкий утёнок» Ганса Христиана Андерсена. Как известно, внешность обманчива, гораздо интереснее то, что скрыто внутри. Специальное представление будет сопровождаться завораживающими интонациями чтецов Алины Симоновой и Александра Лисицина, лиричными песнями под гитару и зажигательными танцами.

Караоке-сказка «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

19 января состоится встреча, посвященная юбилею Александра Пушкина. На сцене оживет «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Формат караоке-сказки позволит зрителям примерить на себя образы персонажей и проявить свои актерские способности. Для юных театралов, не умеющих читать, подготовлены специальные роли, так что скучать не придётся никому.

Алина Симонова: автор и исполнитель песен

Алина Симонова — автор и исполнитель песен, лауреат Грушинского фестиваля, которая пишет музыку для театра и кино, а также для анимационных проектов, таких как «Фиксики». Она также сертифицированный музыкальный терапевт и создатель проекта «Метафорические песни», который представляет собой концерт-игру, в котором каждый слушатель может активно участвовать.

«Читаем вместе»: новый проект Театра «МОСТ»

Проект «Читаем вместе» — это активное участие зрителей. Без громоздких декораций и пышных костюмов каждый может стать частью действия. Наставниками в этом увлекательном процессе будут опытные артисты театра.

Режиссер
Евгений Панферов
В ролях
Алина Симонова
Дарья Лопатина
Дарья Белоокая
Евгений Панферов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
МОСТ. Новая сцена Москва, Новинский б-р, 22
14:00 от 700 ₽

Фотографии

Читаем вместе Читаем вместе

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