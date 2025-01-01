Меню
Киноафиша Читаем стихи на лакском языке

Спектакль Читаем стихи на лакском языке

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный творческий вечер, посвященный лакской поэзии

Приглашаем вас на уникальное событие, посвященное лакской поэзии! Этот мастер-класс станет настоящим открытием для всех любителей искусства слова.

Программа мероприятия

  • Знакомство с лакской поэзией
  • Разбор стихотворений и их смыслов
  • Практическое чтение стихов вместе с артистами
  • Открытый диалог о сохранении и развитии родного языка через искусство

Мастер-класс будет интересен как тем, кто владеет лакским языком, так и тем, кто только начинает его изучать. Это редкая возможность услышать живую поэзию в исполнении мастеров сцены и прикоснуться к глубине лакской культуры.

Поэзия и актёрское мастерство

В этом мероприятии органично соединяются поэзия, актёрское мастерство и родной язык. Участники смогут не только насладиться чтением стихов, но и поучаствовать в обсуждении важности сохранения культурного наследия.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события и обогатить свои знания о лакской культуре!

