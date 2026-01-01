Оповещения от Киноафиши
Читаем Пушкина вместе!
Киноафиша Читаем Пушкина вместе!

Спектакль Читаем Пушкина вместе!

Постановка
Татарский театр «Нур» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Читаем Пушкина вместе! Творческий вечер в Татарском театре «Нур»

Творческий вечер в Татарском театре «Нур» обещает стать незабываемым событием для всех любителей поэзии. Вместе с артистами зрители смогут ощутить атмосферу лирических мгновений из жизни Александра Пушкина — выдающегося мастера слова, который оказал значительное влияние на творчество многих поэтов, в том числе на представителей национальной литературы.

Программа вечера

В рамках мероприятия планируется чтение лучших произведений Пушкина, а также обсуждение его наследия и влияния на современное искусство. Участники смогут не только послушать стихи, но и поучаствовать в живом диалоге о литературе.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность познакомиться с творчеством Пушкина в непринужденной обстановке и пообщаться с артистами. Атмосфера театра придаст событию особое тепло и выразительность.

Как купить билеты

Заказать билеты можно на сайте театра. Не упустите шанс стать частью этого замечательного вечера!

