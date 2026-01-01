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Читаем детективы. Артур Конан Дойл
Киноафиша Читаем детективы. Артур Конан Дойл

Спектакль Читаем детективы. Артур Конан Дойл

16+
Возраст 16+

О спектакле

Загадочные приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона

В этой увлекательной программе, созданной в рамках чтений, актёры — Павел ПоляковРуслан ВяткинНикита Сарычев и Алексей Корнев — перенесут зрителей в мир легендарного детективного дуэта, состоящего из Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

В этом выступлении прозвучат два культовых рассказа Артура Конан Дойла«Голубой карбункул» и «Человек на четвереньках». Зрители смогут почувствовать напряжение расследования и остроумие, которым так славится Шерлок Холмс.

Два увлекательных рассказа

  • «Голубой карбункул» — рассказ о таинственном драгоценном камне, который оказался в голове несчастного человека. Шерлок Холмс и его верный друг Ватсон раскрывают запутанную историю, связанную с исчезновением драгоценности и неожиданными поворотами судьбы.

  • «Человек на четвереньках» — одна из самых необычных и интригующих историй о расследовании Холмсом таинственного случая, когда человек оказывается в самых странных обстоятельствах. В поисках ответов герои сталкиваются с загадочной личностью, и только остроумие Шерлока может раскрыть этот секрет.

Звезды на сцене

Актёры Павел ПоляковРуслан ВяткинНикита Сарычев и Алексей Корнев великолепно воплотят на сцене атмосферу того времени и характеры знаменитых персонажей. Каждый из них привнесет в свою роль особую харизму и глубину, благодаря чему зрители смогут заново открыть для себя любимых героев.

Погружение в атмосферу детективных расследований

Этот вечер будет настоящим праздником для любителей классических детективов, а также для тех, кто ценит искусство чтения. Истории о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне всегда полны неожиданных поворотов, остроумных решений и, конечно, загадок, которые предстоит разгадывать зрителям.

В ролях
Павел Поляков
Руслан Вяткин
Никита Сарычев
Алексей Корнев
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