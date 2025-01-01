Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Читаем детектив! Артур Конан Дойл
Киноафиша Читаем детектив! Артур Конан Дойл

Читаем детектив! Артур Конан Дойл

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение детективной классики от Театральной компании «Гамма»

Один из самых популярных проектов Театральной компании «Гамма» возвращается на сцену после долгого перерыва. Спектакль «Читаем детективы» вновь предложит зрителям уникальное путешествие в мир загадок и приключений!

Увлекательное приключение по рассказам Артура Конан Дойла

На этот раз в постановке участвуют талантливые актеры: Павел Поляков, Никита Сарычев, Руслан Вяткин и Алексей Корнев. Вместе они перенесут зрителей в атмосферу классических детективных историй, созданных мастером жанра — Артуром Конан Дойлом.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и великолепной актерской игрой. Каждое представление станет уникальным опытом, погружающим в мир тайн, расследований и неожиданных поворотов. Этот спектакль идеально подойдет как для любителей детективов, так и для тех, кто просто хочет провести вечер в компании интересных историй.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения! Спектакль пройдет в Театре «Гамма» уже в следующую субботу. Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассе.

Приходите, чтобы разгадать загадки вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 августа
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Маша Шейх
12+
Поп
Маша Шейх
4 ноября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
24 августа в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 990 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
1 августа в 20:30 Standup Room
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше