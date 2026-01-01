Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Читаем детектив. Артур Конан Дойл «Палец инженера» и «Союз рыжих»
Киноафиша Читаем детектив. Артур Конан Дойл «Палец инженера» и «Союз рыжих»

Спектакль Читаем детектив. Артур Конан Дойл «Палец инженера» и «Союз рыжих»

16+
Возраст 16+

О спектакле

Возвращение к детективам: путешествие по страницам Конан Дойла

Театральная компания «Гамма» рада объявить о возвращении одного из своих самых любимых проектов – «Читаем детективы». После долгого перерыва, зрители снова смогут окунуться в мир загадок и тайн! На этот раз актеры предложат зрителям увлекательное путешествие по рассказам Артура Конан Дойла. «Палец инженера» и «Союз рыжих» – два произведения, которые не только захватывают воображение, но и демонстрируют мастерство Дойла как рассказчика.

Каждый рассказ – это отдельный мир, полный неожиданных поворотов и остроумных решений. Зрители смогут не только следить за ходом расследования, но и попытаться разгадать загадку вместе с героями. Приглашаем вас присоединиться к нам и пережить эти незабываемые истории заново, в атмосфере настоящего театра.

В ролях
Павел Поляков
Никита Сарычев
Руслан Вяткин
Алексей Корнев
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше