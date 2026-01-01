Спектакль Читаем детектив. Артур Конан Дойл «Палец инженера» и «Союз рыжих»

Возвращение к детективам: путешествие по страницам Конан Дойла

Театральная компания «Гамма» рада объявить о возвращении одного из своих самых любимых проектов – «Читаем детективы». После долгого перерыва, зрители снова смогут окунуться в мир загадок и тайн! На этот раз актеры предложат зрителям увлекательное путешествие по рассказам Артура Конан Дойла. «Палец инженера» и «Союз рыжих» – два произведения, которые не только захватывают воображение, но и демонстрируют мастерство Дойла как рассказчика.



Каждый рассказ – это отдельный мир, полный неожиданных поворотов и остроумных решений. Зрители смогут не только следить за ходом расследования, но и попытаться разгадать загадку вместе с героями. Приглашаем вас присоединиться к нам и пережить эти незабываемые истории заново, в атмосфере настоящего театра.