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Чистый понедельник
Билеты от 1500₽
Киноафиша Чистый понедельник

Спектакль Чистый понедельник

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Чистый понедельник» по мотивам рассказа Ивана Бунина из сборника «Тёмные аллеи»

«Чистый понедельник» — это спектакль, основанный на знаменитом рассказе Ивана Бунина, который рассказывает историю двух молодых людей, поглощённых любовью. В их жизни — цветы, театры, прогулки, но всё рушится в день Чистого понедельника, когда начинается Великий пост. Этот день символизирует очищение души, начало нового этапа, и именно в этот момент их пути расходятся: она уходит в монастырь, а он погружается в страдания, которые пытается заглушить вине и развлечениях. Через несколько лет он возвращается в монастырь, где встречает свою бывшую любовь, теперь уже в монашеском одеянии.

Новое прочтение классики: любовь, потеря и надежда
Это не классическая постановка, а новое прочтение произведения, которое позволяет глубже понять скрытые смыслы, заложенные автором. В постановке действие перенесено в наше время, но воспоминания главного героя о прошлом окутаны сказочной и мистической атмосферой. Реальность становится для него невыносимой, и он пытается найти ответы на вопросы, терзающие его душу: что такое настоящая любовь, как пережить потери и расставания, и можно ли найти свет и надежду в самых тёмных моментах жизни?

Муки и счастье: путь к внутреннему очищению
Спектакль погружает зрителей в глубокие размышления о жизни, любви и страданиях, которые, несмотря на свою тяжесть, могут привести к истинному счастью. Это история о потерях, о возможности начать всё заново и о великой силе любви, которая остаётся даже через годы расставания и боли.

Режиссер
Евгений Закиров
В ролях
Роман Керн
Мария Протасова
Лев Казанский
Мгер Закарян
Елена Ташаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
10 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
28 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
20 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

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