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Чистый ЛИСт
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Чистый ЛИСт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Чистый ЛИСт»: Юмористический концерт в Пространстве Yushin Brothers

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и веселья! 28 октября в Пространстве Yushin Brothers пройдет необычный концерт под названием «Чистый ЛИСт». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей комедии и театра.

Что вас ждет?

«Чистый ЛИСт» — это не просто концерт, а целая комедийная программа, в которой собраны самые яркие номера от талантливых артистов. Зрители смогут насладиться остроумными шутками, пародиями и сценками, которые заставят смеяться даже самых серьезных критиков.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на официальном сайте Yushin Brothers или в кассах театра. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Интересные факты

Пространство Yushin Brothers стало известным местом для проведения творческих мероприятий и концертов. Здесь выступают как начинающие, так и известные артисты, что делает каждое событие поистине уникальным.

Не упустите шанс зарядиться положительными эмоциями и провести вечер в компании хорошего юмора. Ждем вас на «Чистом ЛИсте»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 21 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 700 ₽

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