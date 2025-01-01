Спектакль Чистополе

Пластический фолк-спектакль: ожившая сказка на сцене

Где-то между покрытыми мхом корнями и песнями невидимых птиц пролегла тропа - тропа внутрь себя. В этом уникальном спектакле мы приглашаем зрителей на удивительное путешествие по полю сказок, которое продлится в течение двух недель.

Погружение в мир древних сказаний

На протяжении спектакля мы прислушиваемся к дыханию древних ветров и отвечаем голосами, которые только что родились. Каждый участник несет в себе фрагмент забытой сказки - искру чего-то честного, истинного и мерцающего на поверхности. Эти элементы переплетаются в энергичном и зрелищном потоке.

Финальный показ: оживление забытых историй

В финальном показе мы собираем эти фрагменты, как полевые цветы и ягоды в плетеные корзины, и предлагаем их вам. Это живой ритуал вспоминания, в котором возможно услышать зов волка или молчание царевны. Зрители могут почувствовать, как где-то на глубине рождается их собственная забытая сказка.

Приглашение на край реального и воображаемого

Приходите на наш спектакль, чтобы оказаться на пороге между реальным и воображаемым, где всё начинается заново. Здесь поле говорит, а наши голоса несут его эхо. Давайте вместе встретим эти удивительные моменты и откроем новые горизонты для своей фантазии!