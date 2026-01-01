Спектакль Чисто семейное дело

Комедия о неудачах и неожиданностях по мотивам пьесы Рея Куни

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет спектакль по мотивам пьесы Рея Куни. Главным героем станет ведущий невролог крупной лондонской больницы. На пороге важнейшего момента в своей карьере — доклада на международной медицинской конференции — он сталкивается с неожиданным визитом своей бывшей любовницы. Она приносит новость, которая переворачивает его жизнь: у них есть сын, которому исполнилось 18 лет, и который находится в больнице в поисках отца.

Неожиданные повороты сюжета

Спектакль обещает быть насыщенным юмором и захватывающими ситуациями, что позволяет зрителю по-настоящему отвлечься от повседневных забот. В нем много смешных персонажей и курьезных ситуаций, что гарантирует хорошее настроение и позитивные эмоции.

О спектакле

Комедия состоит из двух действий и отражает тонкий стиль Рея Куни, известного своими комичными и остроумными пьесами. Эта постановка станет отличным выбором для любителей живых сюжетов и неожиданных развязок.