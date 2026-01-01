Оповещения от Киноафиши
Чисто семейное дело
Спектакль Чисто семейное дело

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия о неудачах и неожиданностях по мотивам пьесы Рея Куни

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет спектакль по мотивам пьесы Рея Куни. Главным героем станет ведущий невролог крупной лондонской больницы. На пороге важнейшего момента в своей карьере — доклада на международной медицинской конференции — он сталкивается с неожиданным визитом своей бывшей любовницы. Она приносит новость, которая переворачивает его жизнь: у них есть сын, которому исполнилось 18 лет, и который находится в больнице в поисках отца.

Неожиданные повороты сюжета

Спектакль обещает быть насыщенным юмором и захватывающими ситуациями, что позволяет зрителю по-настоящему отвлечься от повседневных забот. В нем много смешных персонажей и курьезных ситуаций, что гарантирует хорошее настроение и позитивные эмоции.

Комедия состоит из двух действий и отражает тонкий стиль Рея Куни, известного своими комичными и остроумными пьесами. Эта постановка станет отличным выбором для любителей живых сюжетов и неожиданных развязок.

Купить билет на спектакль Чисто семейное дело

Март
18 марта среда
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

