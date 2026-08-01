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Чисто ирландское упийство
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Киноафиша Чисто ирландское упийство

Спектакль Чисто ирландское упийство

18+
Режиссер Илья Леонов
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О спектакле

Паб-кроул с элементами спектакля и квеста

Вы погружаетесь в уникальную атмосферу паб-кроула, который сочетает элементы спектакля и интерактивного квеста. Будьте готовы стать настоящим гангстером — и, возможно, соучастником — в истории, полной драматизма и действий.

Отстоять 3 ирландских паба
Вместе с ирландским бандитом из семьи Мак'Гоуэнн вам предстоит защитить 3 ирландских паба от атак недоброжелателей. Местечко, где вам предстоит проявить все свои таланты, чтобы выжить и победить. Внимание: динамичные действия потребуют от вас быстрой реакции и отличной физической подготовки, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.

По пути к финальному боссу
В каждом пабе вас ждут новые персонажи, задания и испытания. Пройдя их, вы приблизитесь к финальному боссу, с которым вам предстоит столкнуться в финале этого захватывающего путешествия.

Маршрут и остановки
Действие начинается в Tap & Barrel (Большая Дмитровка, 13), и вы будете двигаться по маршруту длиной 2 километра по центру Москвы, делая остановки в двух дополнительных точках — Big Jim's pub и Abbey Players pub. Приготовьтесь к приключению, полному неожиданностей и острых ощущений!

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Август
23 августа воскресенье
18:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13

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