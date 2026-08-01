Спектакль Чисто ирландское упийство

Вы погружаетесь в уникальную атмосферу паб-кроула, который сочетает элементы спектакля и интерактивного квеста. Будьте готовы стать настоящим гангстером — и, возможно, соучастником — в истории, полной драматизма и действий.
Отстоять 3 ирландских паба
Вместе с ирландским бандитом из семьи Мак'Гоуэнн вам предстоит защитить 3 ирландских паба от атак недоброжелателей. Местечко, где вам предстоит проявить все свои таланты, чтобы выжить и победить. Внимание: динамичные действия потребуют от вас быстрой реакции и отличной физической подготовки, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.
По пути к финальному боссу
В каждом пабе вас ждут новые персонажи, задания и испытания. Пройдя их, вы приблизитесь к финальному боссу, с которым вам предстоит столкнуться в финале этого захватывающего путешествия.
Маршрут и остановки
Действие начинается в Tap & Barrel (Большая Дмитровка, 13), и вы будете двигаться по маршруту длиной 2 километра по центру Москвы, делая остановки в двух дополнительных точках — Big Jim's pub и Abbey Players pub. Приготовьтесь к приключению, полному неожиданностей и острых ощущений!