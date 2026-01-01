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Чиполлино
Билеты от 800₽
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Режиссер Генрих Майоров
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Веселый балет по мотивам сказки Джанни Родари

Балет, основанный на сказке Джанни Родари, рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей в сказочной стране. Вместе они борются с коварным принцем Лимоном и его фруктовой свитой, которые захватили власть над овощным населением.

Переложение истории на язык танца
Для создания постановки на сцене были использованы все богатства хореографических средств. Характерные танцы, лирические дуэты и акробатические трюки помогают изобразить разнообразные и яркие образы забавных персонажей, вдохновленных фантазией итальянского писателя-социалиста.

Темы дружбы, трудолюбия и честности
В современном прочтении сказки на первый план выходят вечные вопросы о дружбе, трудолюбии, честности и благородстве, что делает балет актуальным для зрителей разных возрастов.

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Сентябрь
13 сентября воскресенье
18:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
от 800 ₽

Фотографии

Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино

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