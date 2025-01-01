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Чиполлино
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Спектакль Чиполлино

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Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Музыкально-цирковое шоу 

Знаменитая с детства сказка о мальчике-луковке Чиполлино оживает на сцене в невероятном, ярком спектакле от РомановАрена. История о фруктово-овощном государстве, где живут самые острые, сладкие и кислые герои, будет интересна и взрослым, и детям. Как уживаются редкие экзотические жители с обычными, привычными? Чиполлино и его друзья покажут, как противостоять злодеям и научат важному уроку: в дружбе не важно, с какой ты грядки.

Яркие цирковые номера и живой вокал

«Чиполлино» — это не только дух классической сказки, но и целый набор современных технологий, в которых переплетаются цирк и музыкальный театр. На сцене оживают воздушные гимнасты, эквилибристы и акробаты, а все вокальные партии исполняются живым голосом. Каждый номер, костюм и анимация тщательно проработаны, что делает шоу уникальным и незабываемым.

Цирк, музыка и волшебство для всей семьи

Это музыкально-цирковое шоу погружает зрителей в атмосферу праздника и волшебства. Создатели спектакля, коллектив «Романов Арена», специализируются на авторских театрально-цирковых постановках, которые с успехом гастролируют не только по России, но и за рубежом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽

Фотографии

Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино

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