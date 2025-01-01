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Чиполлино
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Спектакль Чиполлино

0+
Режиссер Николай Андросов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Балет коллектива «Русские сезоны»

«Чиполлино» — это яркая и увлекательная постановка известного балетного коллектива «Русские сезоны», основанного Николаем Андросовым в 1991 году. В этом спектакле детям предстоит встретиться с персонажами популярной сказки Джанни Родари, которая получила свое музыкальное воплощение в балете на музыку Карена Хачатуряна, известную каждому по одноименному мультипликационному фильму.

Сюжет и Характеры
Балет, хоть и основан на знаменитой сказке Родари, не ограничивается прямым следованием тексту. Николай Андросов превратил этот сюжет в комедийно-детективную историю, которая развивается через музыку и танец. В этой постановке Чиполлино и его друзья, среди которых Редиска и другие забавные персонажи, сражаются с жестокими и властными правителями — принцем Лимоном, самодуром синьором Помидором и гневными графинями Вишен. Их приключения, полные юмора и перипетий, зрители смогут пережить через динамичные хореографические сцены, при этом сюжет сохраняет свои ключевые элементы — борьбу добра со злом, приключения и победу над несправедливостью.

Авторская интерпретация
Николай Андросов, известный своей страстью к экспериментам и оригинальному подходу, в этом балете продемонстрировал свое уникальное мастерство. В своей постановке он сочетает классическую хореографию с яркими, современными элементами, что делает балет не только увлекательным, но и захватывающим для самых юных зрителей. Этот подход помогает более глубоко воспринять сказку, превращая ее в спектакль, понятный и доступный детям.

Мировая репутация «Русских сезонов»
Балетный коллектив «Русские сезоны» не раз доказывал свою уникальность и высокий уровень мастерства. Вдохновленные традициями великого балетного искусства, ансамбль выдерживает сравнение с такими легендарными балетными коллективами, как антреприза Сергея Дягилева. Репертуар театра включает как традиционные хореографические произведения, так и современные миниатюры и уникальные постановки для детей, создавая полноценные музыкальные и танцевальные полотна.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 750 ₽

Фотографии

Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино Чиполлино

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