Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
Красный факел 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

«Чиполлино» в театре Красный Факел: Веселая история о дружбе и смелости

Захватывающее приключение для зрителей всех возрастов

Спектакль «Чиполлино» в театре Красный Факел обещает стать ярким и незабываемым событием! На сцене оживает удивительная история о дружбе, взаимовыручке и смелости, где герои, хорошо известные по сказке Джанни Родари, превращают свои приключения в увлекательное представление.

Цирк, клоунада и соревнования

В этом спектакле каждый эпизод — это новое приключение. Цирковые элементы, клоунада, музыкальные номера и соревновательные сцены сменяют друг друга так быстро, что зрителям некогда скучать! Герои спектакля с добрым юмором рассказывают о своих уже прошедших приключениях, и даже самые трудные моменты жизни превращаются в поводы для улыбки.

Азарт и озорство для детей и взрослых

«Чиполлино» — это не просто спектакль, это бесконечная игра, полная азарта и радости. Зрители любого возраста смогут по достоинству оценить динамичную постановку, в которой сюжет и стиль постоянно меняются, а актеры играют с искренним задором. Спектакль станет настоящим подарком для всех, кто хочет насладиться ярким шоу, наполненным добротой и весельем.

Не пропустите возможность окунуться в этот захватывающий мир приключений вместе с Чиполлино и его друзьями!

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Ростислав Самусев
Михаил Селезнев
Елена Дриневская
Клавдия Качусова
Олег Майборода
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше