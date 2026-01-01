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Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Добрые танцы советских овощей и фруктов
Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Чиполлино» в Михайловском театре

Двухактный балет «Чиполлино» в постановке и хореографии Генриха Майорова вот уже почти полвека радует зрителей по всей России. С момента премьеры в 1974 году, эта жизнерадостная история о мальчике-луковке, известная каждому с детства, ставилась на сценах почти двадцати театров. Для Михайловского театра Майоров создал новую редакцию, сохранив при этом дух оригинала.

Музыка и сценография:

Балет «Чиполлино» — это не просто постановка для детей, но и произведение, которое принесло мировую известность композитору Карэну Хачатуряну. Его музыка, знакомая многим по любимому мультипликационному фильму, наполняет сцену радостью и легкостью.

Декорации Валерия Левенталя, художника-постановщика, погружают зрителей в сказочный мир вымышленного города, где живут Фрукты, Овощи и Цветы. Яркие костюмы персонажей — кумы Тыквы, Груши, мастера Виноградинки, Магнолии, Садовника Кактуса и, конечно, самого Чиполлино — привносят в спектакль дополнительную волшебную атмосферу.

Особенности постановки:

«Чиполлино» называют «детским Спартаком» за сложность исполнения и динамичность балетных партий. Это прекрасный выбор для семейного посещения театра, который обязательно понравится и детям, и взрослым. Спектакль не только развлекает, но и учит важным жизненным ценностям — дружбе, справедливости и отваге.

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Чиполлино Чиполлино Чиполлино
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