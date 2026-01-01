Балет "Чиполлино" в Михайловском театре

Двухактный балет «Чиполлино», поставленный лауреатом Государственной премии СССР Генрихом Майоровым, радует зрителей на сценах российских театров с 1974 года. За это время сказка о мальчике-луковке была исполнена почти в двадцати театрах страны, и для Михайловского театра хореограф создал новую авторскую редакцию, учитывая особенности труппы и сцены.

Музыка и хореография:

Балет «Чиполлино» — одно из лучших произведений для детской аудитории, созданное на музыку выдающегося российского композитора Карэна Хачатуряна. Именно его мелодии звучали в популярном мультфильме «Чиполлино», который полюбился многим поколениям зрителей. Хореография Генриха Майорова делает это произведение ярким и запоминающимся, подчеркивая характер каждого героя.

Сценическое оформление:

Постановка впечатляет зрителей сказочными декорациями и костюмами, созданными художником-постановщиком Валерием Левенталем. Красочные образы Фруктов, Овощей и Цветов — от кумы Тыквы до мастера Виноградинки и Садовника Кактуса — оживают на сцене в выдуманном городе, захватывая внимание юных и взрослых зрителей.

Для кого спектакль:

Балет «Чиполлино» получил прозвище детского «Спартака» за свою сложность исполнения, но это не мешает ему быть любимым спектаклем семейной аудитории. Этот спектакль — прекрасный повод для похода в театр всей семьёй, где каждый сможет насладиться волшебной историей, знакомой с детства.