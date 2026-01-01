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Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Первая премьера для детей обновленного Новосибирского театра оперы и балета 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Описание спектакля

Балет «Чиполлино», созданный композитором Карэном Хачатуряном и хореографом Генрихом Майоровым, входит в золотой фонд мировой танцевальной культуры. В новосибирской постановке этого веселого и остроумного спектакля особенно выделяются костюмы и декорации Вячеслава Окунева, которые придают захватывающим приключениям жителей огородов и садов яркие краски.

Почему стоит посмотреть

«Чиполлино» известен своей энергией и динамичностью, что делает его привлекательным как для детей, так и для взрослых зрителей. Спектакль часто сравнивают с «Спартаком» из-за его насыщенности сложными танцевальными элементами и яркой эмоциональной составляющей. Балет «Чиполлино» в НОВАТ — это отличный выбор для семейного похода в театр. Он не только порадует вас прекрасной музыкой и изящными танцами, но и погрузит в атмосферу волшебного мира овощей и фруктов, где каждый персонаж имеет свою яркую индивидуальность.

Режиссер
Генрих Майоров
В ролях
Никита Ксенофонтов
Вероника Ситало
Екатерина Малко
Игорь Леушин
Кирилл Данилов
Исполнители
Евгений Волынский
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Чиполлино
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