Описание спектакля

Балет «Чиполлино», созданный композитором Карэном Хачатуряном и хореографом Генрихом Майоровым, входит в золотой фонд мировой танцевальной культуры. В новосибирской постановке этого веселого и остроумного спектакля особенно выделяются костюмы и декорации Вячеслава Окунева, которые придают захватывающим приключениям жителей огородов и садов яркие краски.

Почему стоит посмотреть

«Чиполлино» известен своей энергией и динамичностью, что делает его привлекательным как для детей, так и для взрослых зрителей. Спектакль часто сравнивают с «Спартаком» из-за его насыщенности сложными танцевальными элементами и яркой эмоциональной составляющей. Балет «Чиполлино» в НОВАТ — это отличный выбор для семейного похода в театр. Он не только порадует вас прекрасной музыкой и изящными танцами, но и погрузит в атмосферу волшебного мира овощей и фруктов, где каждый персонаж имеет свою яркую индивидуальность.