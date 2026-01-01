Спектакль Чиполлино

Спектакль «Приключения Чиполлино» в Уральском государственном театре эстрады

Приглашаем вас на замечательный детский интерактивный спектакль «Приключения Чиполлино», который проходит на малой сцене Уральского государственного театра эстрады в зале «Максим Холл». Постановку представляет Театр вороны Капы.

Кукольная история по мотивам Джанни Родари

Это яркая и музыкальная кукольная история основана на знаменитой сказке Джанни Родари. Главный герой, храбрый и находчивый мальчик-луковка Чиполлино, противостоит несправедливости. Он одолевает сыщика Моркоу, сталкивается с армией принца Лимона и спасает своего отца от зла.

Уроки честности и дружбы

Спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным ценностям. В игровой форме он прививает идеи честности, взаимовыручки и верности друзьям.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Спектакль подарит вашему ребенку массу позитивных эмоций и полезных уроков.