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Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Приключения Чиполлино» в Уральском государственном театре эстрады

Приглашаем вас на замечательный детский интерактивный спектакль «Приключения Чиполлино», который проходит на малой сцене Уральского государственного театра эстрады в зале «Максим Холл». Постановку представляет Театр вороны Капы.

Кукольная история по мотивам Джанни Родари

Это яркая и музыкальная кукольная история основана на знаменитой сказке Джанни Родари. Главный герой, храбрый и находчивый мальчик-луковка Чиполлино, противостоит несправедливости. Он одолевает сыщика Моркоу, сталкивается с армией принца Лимона и спасает своего отца от зла.

Уроки честности и дружбы

Спектакль не только развлекает, но и учит детей важным жизненным ценностям. В игровой форме он прививает идеи честности, взаимовыручки и верности друзьям.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории! Спектакль подарит вашему ребенку массу позитивных эмоций и полезных уроков.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
13 сентября воскресенье
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
14:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
24 октября суббота
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
25 октября воскресенье
11:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽
14:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 800 ₽

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