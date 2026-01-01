Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 6+
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Чиполлино»: веселые приключения на Краснодарской сцене

Музыкальный театр ТО «Премьера» приглашает зрителей на спектакль по мотивам знаменитой сказки Джанни Родари «Чиполлино». Этот красочный балет был создан Генрихом Майоровым в 1973 году, а его премьера состоялась в Киевском театре оперы и балета в ноябре 1974 года.

Музыка композитора Карена Хачатуряна превосходно передает характеры героев, их приключения и юмористические ситуации. Основная задача хореографии — быть ясной и чёткой, чтобы юные зрители могли легко следовать сюжету. «Каждый шаг должен иметь смысл, служить для развития сюжета», — отмечает Майоров. Это особенно важно в спектакле для детей, так как им нужно понимать происходящее на сцене без лишних затруднений.

Балет «Чиполлино» уже был представлен на сценах девятнадцати театров, включая и Большой театр. Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит музыкальные постановки для детей, наполненные яркими образами и динамичным действием. В Краснодара его ждут с нетерпением, и теперь младшие зрители смогут познакомиться с настоящим искусством.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше