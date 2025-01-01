Спектакль Чиполлино

Спектакль для детей «Приключения Чиполлино» в Екатеринбурге

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели!

На сказочной сцене Максим Холла развернется увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона. Он обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу, обретая новых друзей на этом пути.

Этот отважный и находчивый, невероятно музыкальный и обаятельный мальчишка никого не оставит равнодушным. Спектакль станет замечательным подарком для всей семьи, погружая зрителей в мир сказок и фантазий.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая сочетает в себе яркую хореографию, запоминающиеся мелодии и искрометный юмор!