Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей «Приключения Чиполлино» в Екатеринбурге

Такого смелого и решительного Чиполлино вы ещё не видели!

На сказочной сцене Максим Холла развернется увлекательная история о мальчике-луковке, который храбро сражается с целой армией принца Лимона. Он обводит вокруг пальца гениального сыщика Моркоу и, наконец, спасает своего папу, обретая новых друзей на этом пути.

Этот отважный и находчивый, невероятно музыкальный и обаятельный мальчишка никого не оставит равнодушным. Спектакль станет замечательным подарком для всей семьи, погружая зрителей в мир сказок и фантазий.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая сочетает в себе яркую хореографию, запоминающиеся мелодии и искрометный юмор!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 ноября
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
11:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Лофт. История красивой жизни
12+
Мюзикл
Лофт. История красивой жизни
25 октября в 19:00 Театр эстрады
от 1000 ₽
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
15 февраля в 17:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Обними меня
12+
Комедия
Обними меня
23 октября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше