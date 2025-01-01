Премьера балета «Чиполлино» в Краснодаре

В 1973 году у выдающегося хореографа Генриха Майорова возникла идея создать балет о знаменитом персонаже Чиполлино и его друзьях. Спустя год, в ноябре 1974 года, состоялась премьера этого произведения на сцене Киевского театра оперы и балета.

Музыка и хореография

«Работать над балетом было очень приятно, – делится Майоров. – Характеры героев, приключения, юмористические ситуации – все это было в музыке Карена Хачатуряна». Основной акцент хореографа в этом спектакле – на смысл каждого движения. Все шаги должны служить развитию сюжета, что особенно важно в детских спектаклях. «Детское представление должно быть до предела ясным и четким», – подчеркивает он.

Обучение юных зрителей

По мнению Генриха Майорова, каждая деталь, каждое действие артиста балета должно начинаться с простого бытового действия. «Ведь и самолет перед полетом должен побыть на земле и подняться именно с нее», – говорит хореограф. Дети, как зрители, должны понимать и чувствовать «настоящий взрослый» балет, и именно этому следует учить юных зрителей.

Широкая популярность

Балет «Чиполлино» уже был представлен на сценах девятнадцати театров, включая Большой театр. «Я очень рад, что сейчас его увидят и краснодарские зрители», – заключает Майоров. Это уникальное произведение обещает стать настоящим событием для всей семьи!